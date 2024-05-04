Орангутанг шокировал ученых необычным навыком

Что удалось задокументировать исследователям?

Ученые в Индонезии заметили, что орангутанг самостоятельно приготовил лекарство и правильно его применил. Об этом пишет Scientific Reports.

Орангутанг по имени Ракурс является вожаком в своей стае. Ему регулярно приходится доказывать, что он все еще способен быть главным, несмотря на преклонный возраст.

Обезьяны, как правило, показывают свое лидерство в драке — вожак обязательно должен быть сильнее других. Ракурс победил в схватке, но ему нанесли серьезное увечье.

Индонезийские ученые запечатлели, как обезьяна пожевала растение акар кунинг (Fibraurea tinctoria), которое известно как природное обезболивающее и восстановительное средство. Затем Ракурс приложил смесь к открытой ране: он продолжал так делать до тех пор, пока кожа не восстановилась.

«25 июня Ракус поел, а затем приложил жевательные листья Fibraurea tinctoria к ране на лице. 26 июня его снова видели питающимся листьями Fibraurea tinctoria. К 30 июня рана затянулась, а к 25 августа ее уже почти не было видно», — говорится в статье.

Это первый случай настолько сознательного самолечения среди обезьян. Прежде документировались ситуации, когда они ели траву, которая способствовала их восстановлению.