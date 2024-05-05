Задержание разместившего иконы с Бандерой священника в Омске. Главное

В Омске задержали главу прихода греко-католической церкви, который разместил в трапезной икону со Степаном Бандерой. Выяснилось, что и проповеди среди прихожан были соответствующими. Подробности — в материале 5-tv.ru.

На мове звучит отрывок Евангелия от Марка об исцелении бесноватого ребенка. Казалось бы, это кадры, снятые в украинской церкви.

Но мужчина у алтаря — проповедник греко-католического прихода из сибирского Омска. Прежде Игорь Максимов всегда был рад гостям, но, судя по выражению лица, таких «прихожан» в камуфляже он не ждал.

Хотя визит силовиков к пастору совсем неудивителен. По данным следователей, на своих мессах он проповедовал не только духовные ценности, но и обыкновенный нацизм.

Одного из прихожан греко-католической церкви Покрова Пресвятой Богородицы сразу удивили не совсем обычные проповеди Максимова. Все встало на места, как только осмотрелся вокруг.

«Ой, а иконы-то висят, но они маленько не те. И обстановка немного другая. И вдруг ты начинаешь головой вертеть, а висят портреты пособников фашизма», — рассказывает местный житель.

В верхней части Богородица, архангел Михаил и святой Николай, а в нижней — весь цвет украинских пособников нацистов. Подделка под икону, которой сегодня особенно поклоняются в Незалежной, висела в трапезной на самом почетном месте.

«Были изображены по правую сторону лика Богородицы Бандера, Шухевич. Но, видимо, для сокрытия, возможно, да, в приходе был повешен дубликат. Уже обычные святые изображены», — рассказал один из прихожан.

Посетители мессы — этнические украинцы, в основном женщины и дети. О том, кому и за что молятся, тщательно скрывали: окна церкви смотрят только во двор, вся территория за высоким забором.

«Они со всего города съезжаются сюда. Не слышно их. Они заходят, закрываются, и все. А стены-то глухие», — отметил Александр, сосед.

Во время обыска Максимов тоже старался все скрывать. С порога заявил: он совсем не проповедник, а обычный завхоз.

«Я не являюсь священнослужителем. Просто нахожусь там и веду хозяйственно-приходскую жизнь в храме», — заявил он.

Однако в духовных делах он совсем не новичок, а самый настоящий дипломированный специалист.

Не только иконы, а также церковные журналы на мове и книги про украинских нацистов. Названия на обложках говорят сами за себя.

Во время обучения во Львове Игорь Максимов, похоже, не только проникся нацисткой идеологией, но и пристрастился к западным «ценностям». На полках рядом с рассказами про украинских кумиров - эротические журналы. Но и здесь он все отрицал. Так он якобы познает психологию.

Свою вину пастор не признает. Говорит, икону он не вешал, а книги оставляли прихожане.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма, а также за оскорбление религиозных чувств верующих», — сообщила Ирина Русак, официальный представитель УФСБ России по Омской области.

Греко-католическая или униатская церковь появилась в XVII веке, по факту она была буфером между православием и католичеством. Особое значение получила на Украине и способствовала не только отрыву ее от общероссийского пространства, но и расколу на Запад и Восток.

«С захватом храмов, с преследованием священнослужителей и так далее. То есть униатские организации это направление не последнюю роль сыграли в той ситуации, которая сложилась сегодня на Украине», — говорит протоиерей Димитрий (Олихов), секретарь Омского епархиального управления.

Причем греко-католические приходы сегодня легально работают практически по всей России. Что в итоге прививают верующим людям, любовь к богу или русофобию, по мнению историков, большой вопрос.

«Эта церковь стала идеологической лабораторией и потом проводником украинского национализма, а потом и укронацизма. Вот если берем самого известного преступника Украины — это Степан Бандера. Кто был его отец, он был греко-католическим священником. И вот именно греко-католический священник воспитал Степана Бандеру», — рассказывает Алексей Сушко, доктор исторических наук.

За пропаганду нацизма проповеднику из Омска Игорю Максимову уже грозит четыре года колонии, но в ходе следствия срок может вырасти в разы.

Сейчас двери греко-католического прихода закрыты, мессы здесь не было достаточно давно. По решению суда проповедник сейчас находится под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма.