Запорожский фронт — самый напряженный участок, к которому в эти дни приковано внимание всего фронта.

Боевые действия шли и всю Страстную неделю. Российская аэроразведка выследила редкие образцы западных вооружений: две установки HIMARS, их пытались спрятать в лесу, и немецкую ПВО IRIS-T, накрытую сеткой.

Точными ракетными ударами объекты были уничтожены. И все это — на удалении в десятки километров от фронта.

Российские войска взламывают оборону противника на всей линии боевого соприкосновения. Были освобождены населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи Донецкой Народной Республики — все они к западу от Авдеевки.

Значительные территориальные изменения и на северном фланге донбасского фронта в районе Артемовска, где российские штурмовики продвинулись к югу от Часова Яра и заходят фактически во фланг обороняющейся там киевской группировки, грозя уже реальным полуохватом.

Есть хорошее продвижение в Работино, это село в Запорожской области — место русской славы, где было остановлено контрнаступление ВСУ 2023-го. И вот там сейчас наступают наши войска.

Освобождение Работино будет хлесткой пощечиной для Владимира Зеленского лично и всех натовских командиров, что планировали там маневры. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Запорожский фронт — самый напряженный участок, к которому в эти дни приковано внимание всего фронта. Гвардейцы 70-го мотострелкового полка ведут массированный огонь по противнику.

Удары сконцентрированы по скоплению противника в поселке Работино. Под контролем наших войск уже две трети, но, чтобы освободить эти несколько улиц, ушло несколько недель напряженных боев.

«На данный момент артиллерийские подразделения идут вперед, пытаются достать до тылов… Отрезать пехоту от дороги снабжения, по которой происходит подвоз боеприпасов и личного состава», — сказал командир артбатареи с позывным «Иртыш».

Оставить поселок и избежать больших жертв ВСУ не разрешают командиры из Киева. Во-первых, для них это чревато серьезными претензиями с Запада: оружие дали — где перемоги?

Во-вторых, огромными репутационными потерями и падениями рейтингов Зеленского. А все действия ВСУ сейчас направлены лишь на попытку остановить их безудержное скатывание в бездну.

Все дело в том, что отсюда открываются две трассы — на Бердянск и Мелитополь. Именно поэтому удар так называемого летного контрнаступа ВСУ был выбран именно на этом участке фронта.

Это то, что осталось от натовской техники, на которую так рассчитывали националисты. Любое передвижение вражеской пехоты или техники не остается незамеченным, а после — и безнаказанным.

Наши ударные беспилотники сжигают все. Все, что остается националистам, — прятаться в уцелевших подвалах Работино.

Но и до них надо еще добежать, и то, если повезет. Нашей артиллерией пристрелен каждый метр поселка.

Единственное, что осталось у противника в избытке, так это беспилотники. Это не самый передний край, отсюда до Работино всего около 12 километров.

Но вражеские беспилотники, в основном разведывательные, пытаются сюда залетать — и им противодействуют вот такие зенитные установки. Мобильные и скрытные, они сбивают практически все виды украинских БПЛА.

В небе четко видны разрывы от снарядов. Десятки пучков белого дыма — следы залпа целой зенитной батареи, шансов у беспилотника нет.

«Эти долетают до цели, взрываются, срабатывает хлопушка и на беспилотник попадает облако осколков», — говорит боец с позывным «Пчела».

С собой у расчета целый комплекс вооружений: зенитка — орудие основное, но есть и противодронное ружье, хотя самое точное и надежное — это ПЗРК.

«Планки сопрягли, нажимаем до конца и ведем цель. При захвате цели срабатывают звуковой и световой сигнал. И в этот момент ракета сходит», — объяснил боец с позывным «Шмель».

Расчет «Шмеля» и «Пчелы» — один из самых результативных на этом направлении, как говорится, сами не летают и другим не дают. На их счету — десятки сбитых беспилотников.

Наращивая интенсивность огня, наши войска продвигаются вперед. Для ВСУ это не просто крах, а позор в глазах объединенного Запада, который, как мог, помогал украинским боевикам.

Чем дальше наши штурмовики идут на запад, тем больше у них трофеев, особо показательные экземпляры тут же везут в Москву, где на Поклонной горе в Музее Победы открылась долгожданная «НАТОвская выставка». Ажиотаж — вы сами видите какой.

Как летом 1943-го, когда немецкую трофейную технику выставили на обозрение в Парке Горького. Связь поколений непрерывна — можно сказать, уже традиция.

Сейчас в Москве более 40 образцов техники из 12 стран. Американский танк Abrams — самый разбитый.

Известно, что добыт он под Авдеевкой: его сначала «ослепили» ударом дрона по приборам, затем он подорвался на мине и потом его уже добили. Посмотреть на поверженную натовскую технику приходят и аккредитованные в Москве военные атташе разных стран, не только из дружественных нам.

Был итальянец и француз, но они держались от прессы подальше. А генерал из Южной Африки с удивлением для себя увидел среди экспонатов и «свою» технику — бронеавтомобиль Мамба, хотя ЮАР Украине ничего не поставляла.

«Наше правительство опубликует заявление, что машина „Мамба“ была передана третьей стране, и оказалась на Украине. Мы никогда прямо не продавали их Украине», — сказал военный атташе ЮАР, бригадный генерал Вуисиле Сибака.

Поставщики экспонатов намерены, судя по всему, пополнять коллекцию в Музее Победы и дальше. Дэвид Кэмерон объявил, что Лондон в этом году и последующих будет передавать вооружений Киеву на три миллиарда фентов стерлингов.

То есть появилась фиксированная такса на содержание режима Зеленского. Три миллиарда фунтов — это больше, чем выделяет Франция, те потратили три миллиарда за два года.

Но британская помощь скромнее немецкой — те тратят 15 миллиардов евро в год — и несопоставима с американскими 60 миллиардами. Опять же, это всего лишь обещание Кэмерона, но ему ли не знать, как часто меняются в Британии кабинеты.

Ведь он — третий глава МИДа за время СВО. И что там обещали его предшественники, например, Лиз Трасс, кто вспомнит?

Но Кэмерон в Киеве произнес очень любопытную фразу, что Киев может использовать поставленное из Британии оружие по целям в глубине российской территории.

Британскими ракетами Storm Shadow ВСУ уже не первый месяц итак атакуют Донбасс, Новороссию и Крым. И что Кэмерон имеет ввиду?

Что Британия эти регионы признает, наконец, частью России? Или он переступает «красную линию» и одобряет удары по всей российской территории?

Если так, это серьезная эскалация. Британия давно уже действует даже не на грани, а за гранью фола, достаточно вспомнить активное участие британских наемников в составе ВСУ и подготовку украинских диверсантов британскими офицерами.