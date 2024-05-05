Исхудавшая Тодоренко показала себя в нижнем белье

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Тодоренко показала фигуру в нижнем белье после пяти месяцев тренировок

Исхудавшая Тодоренко показала себя в нижнем белье

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Звезда родила двоих детей, после чего взялась за фигуру — почти полгода она работает над своим телом без намерений останавливаться.

Телеведущая Регина Тодоренко танцует в нижнем белье, снимает себя на видео и публикует результат в соцсетях. Все это — от радости.

Спустя пять месяцев упорной работы ее тело обрело «почти идеальную форму». После вторых родов звезда была недовольна фигурой и весом, о чем честно рассказывала подписчикам.

Она продолжала сниматься в телешоу, появлялась на светских мероприятиях и выглядела, по мнению фанатов, отлично, но после спешила в спортзал, чтобы стать еще стройнее. Как отметила Тодоренко, в течение пяти месяцев она активно тренировалась.

Очевидно, не впустую. Танец в белье прекрасно продемонстрировал плоский живот, крепкий пресс и внушительные мускулы.

Фото можно увидеть в материале издания Газета.ру. Но и этого результата знаменитости недостаточно — успехи придают энтузиазма для покорения новых вершин.

«Пять месяцев работы! И наконец-то почти идеальная форма! Та, о которой мечтала! Но еще работать и работать», — написала телеведущая.

В 2018 году Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова, вскоре у пары родился сын Михаил. Мальчика дома называют Майклом.

Спустя год все трое участвовали в красивой свадебной церемонии в Италии. А весной 2022-го на свет появился второй ребенок, снова мальчик, которого назвали Мирославом.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Филипп Киркоров пригласил семью теледивы жить с ним.

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