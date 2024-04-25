Киркоров заявил о готовности приютить Тодоренко у себя дома
Киркоров заявил о готовности приютить у себя дома Тодоренко на время ремонта
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Поп-король может временно поселить и детей звезды.
Народный артист России Филипп Киркоров заявил журналистам, что готов приютить Регину Тодоренко и Влада Топалова вместе с детьми на время ремонта. Об этом пишет издание KP.RU.
«Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, восемь спален», — сказал музыкант.
Поделился Киркоров и новостями о пожилом папе Бедросе. В этом году артисту исполнится 92 года.
Сын надеется, что здоровье отца позволит ему устроить большой праздник летом. Он также рассказал о новой сиделке родителя, которую тот недавно нанял.
Женщина по имени Татьяна оказалась очень заботливой и ответственной. Она тут же завоевала доверие звездной семьи.
Ранее 5-tv.ru писал, что в жизни 91-летнего отца Киркорова появилась новая возлюбленная.
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