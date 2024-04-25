Киркоров заявил о готовности приютить Тодоренко у себя дома

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Киркоров заявил о готовности приютить у себя дома Тодоренко на время ремонта

Киркоров заявил о готовности приютить Тодоренко у себя дома

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Поп-король может временно поселить и детей звезды.

Народный артист России Филипп Киркоров заявил журналистам, что готов приютить Регину Тодоренко и Влада Топалова вместе с детьми на время ремонта. Об этом пишет издание KP.RU.

«Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, восемь спален», — сказал музыкант.

Поделился Киркоров и новостями о пожилом папе Бедросе. В этом году артисту исполнится 92 года.

Сын надеется, что здоровье отца позволит ему устроить большой праздник летом. Он также рассказал о новой сиделке родителя, которую тот недавно нанял.

Женщина по имени Татьяна оказалась очень заботливой и ответственной. Она тут же завоевала доверие звездной семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в жизни 91-летнего отца Киркорова появилась новая возлюбленная.

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