«Народный фронт» доставил бойцам ВС РФ пасхальные куличи

В честь главного православного праздника, Светлой Пасхи, сотрудники «Народного фронта» привезли военнослужащим 110-й бригады первого Донецкого армейского корпуса ВС РФ пасхальные куличи, приготовленные в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре. В акции лично принял участие координатор проекта «Все для Победы!» Дмитрий Патрин.

Он подчеркнул, что у российских бойцов нет возможности отметить Пасху в кругу семьи за богатым столом с традиционными блюдами атрибутами. Поэтому ранним утром представители «Народного фронта» загрузили испеченные в монастыре и освященные в машины и отправились в путь. Чтобы напомнить о родных и близких людях и придать сил для грядущих испытаний.

«Везем парням накануне Пасхи освещенные куличи. Поддержать ребят. Запах пасхи, запах дома — все для победы», — сообщил Патрин.

Бойцы праздничный подарок получили. Инициативу приняли с радостью. Как рассказали сами адресаты, внимание и забота для них действительно важны. Военнослужащий с позывным «Геннадич» от лица всех поблагодарил «Народный фронт», представителей монастыря и соотечественников. Добавил, что куличи доберутся и до героев, которые сейчас находятся на передовой. И пожелал скорейшей победы соратникам.

В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. В храме Христа Спасителя в Москве проходит ночная служба под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.