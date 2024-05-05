«Народный фронт» доставил бойцам ВС РФ пасхальные куличи

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Символ праздника как напоминание о доме — посылки военнослужащим подготовили в женском монастыре.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В честь главного православного праздника, Светлой Пасхи, сотрудники «Народного фронта» привезли военнослужащим 110-й бригады первого Донецкого армейского корпуса ВС РФ пасхальные куличи, приготовленные в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре. В акции лично принял участие координатор проекта «Все для Победы!» Дмитрий Патрин.

Он подчеркнул, что у российских бойцов нет возможности отметить Пасху в кругу семьи за богатым столом с традиционными блюдами атрибутами. Поэтому ранним утром представители «Народного фронта» загрузили испеченные в монастыре и освященные в машины и отправились в путь. Чтобы напомнить о родных и близких людях и придать сил для грядущих испытаний.

«Везем парням накануне Пасхи освещенные куличи. Поддержать ребят. Запах пасхи, запах дома — все для победы», — сообщил Патрин.

Бойцы праздничный подарок получили. Инициативу приняли с радостью. Как рассказали сами адресаты, внимание и забота для них действительно важны. Военнослужащий с позывным «Геннадич» от лица всех поблагодарил «Народный фронт», представителей монастыря и соотечественников. Добавил, что куличи доберутся и до героев, которые сейчас находятся на передовой. И пожелал скорейшей победы соратникам.

В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. В храме Христа Спасителя в Москве проходит ночная служба под руководством предстоятеля Русской православной церкви — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

+9° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:52
Ликвидированного в Ленобласти агента ГУР готовили на полигоне НАТО под Вильнюсом
6:42
Полиция задержала охрану консула Греции в храме Гроба Господня
6:33
Актриса София Вергара рассказала о борьбе с зависимостью
6:14
«Пригласили для экзекуции»: кто стоит за бойней в Доме профсоюзов в Одессе
6:08
Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно
6:07
Появились эксклюзивные кадры из недавно освобожденного поселка Красное

Сейчас читают

Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео