Собянин поздравил православных христиан с Пасхой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Мэр Москвы отметил, что этот праздник напоминает о любви к ближнему и важности сочувствия.

Собянин поздравил православных христиан с Пасхой

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных христиан с Пасхой. Свое поздравление он опубликовал 5 мая в Telegram-канале.

Собянин отметил, что Пасха символизирует торжество жизни, созидания, веры и надежды, а также напоминает о любви к ближнему и важности сочувствия.

«Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!» — написал мэр.

По словам Собянина, в пасхальные дни столица особенно настроена на проявления заботы и милосердия.

На десятках городских площадок и территорий возле храмов можно принять участие в фестивале «Пасхальный дар», где каждый может помочь нуждающимся или поддержать участников специальной военной операции, напомнил он.

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