Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 мая

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 6 по 12 мая 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Прекрасное начало недели дает нам возможность посвятить себя продуктивной деятельности в понедельник, вторник и воскресенье. А вот остальные дни вполне можно насладиться отдыхом или незначительной активностью, поскольку энергии на праздники будут весьма сдержанные.

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Понедельник, 6 мая 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Лошади. Хороший, активный день — обязательно сделайте что-то важное в этот день — какой-то вклад в начало проекта, крупное финансовое движение, поскольку активные действия в этот день приведут к росту дохода, приятным бонусам в течение от двух до четырех месяцев.

День будет хорош для начала ремонта, старта бизнеса, путешествий, начала обучения или переезда в новый дом.

Также это отличный день для начала диеты и избавления от ненужных вещей. Для генеральной уборки.

Совет: настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Вторник, 7 мая 2024 года

5-tv.ru

День Золотой Козы. Позитивный день для большинства дел. Помимо того, что в этот день хорошо назначать встречи, как деловые, так и личного характера. Для свадьбы и масштабного торжества он не годится. Зато хорош для наведения красоты в фасадной части зданий.

Энергии дня скорее тягучие и медленные, однако несмотря на трудности в начале пути, все будет завершаться хорошо.

В этот день может появиться желание посплетничать, не следует ему поддаваться.

Совет: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Среда, 8 мая 2024 года

5-tv.ru

День Водной Обезьяны. Красный феникс и звезда крюка вносят негативные энергии в атмосферу дня. Поэтому для важных дел он не подойдет.

Маленькие шаги, предпринятые сегодня, могут разрастись во что-то поистине большое в будущем, поэтому попробуйте прибегнуть к стратегии маленьких, но важных шагов по направлению к цели. И тогда благоприятная структура дня обязательно сыграет вам на руку.

Совет: развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Четверг, 9 мая 2024 года

5-tv.ru

День Водного Петуха. Негативный Призрак девяти земель доминирует над энергиями дня. Поэтому постарайтесь избежать любых земляных работ, нарушения целостности земли и уж точно закладки фундамента в этот день.

Структура его также не сулит ничего хорошего, поскольку несет конфликт и противоречия тем, кто попытается воспользоваться его энергиями.

Допустимо в такой день подписывать документы, инвестировать, заниматься незначительными делами. На большую отдачу от мероприятий дня рассчитывать не приходится.

Совет: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Пятница, 10 мая 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Собаки. День разрушителя — в такой день не стоит начинать новые проекты, заниматься излишне киппучей деятельностью. Он больше годится для завершения процессов, начатых давно. Причем, завершения яркого — раз и навсегда.

Еще лучше в такой день отдыхать и не перегружать себя лишними заботами.

Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу. Сейчас вам угрожает опасность.

Суббота, 11 мая 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Свиньи. Попадает в неблагоприятную структуру и не сулит ничего хорошего. К тому же он пытается пойти против энергий месяца, и поэтому не получает достаточно сил, чтобы поддержать какие-то важные дела. Такой день следует посвятить отдыху, накапливанию сил для будущей недели.

Совет: вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

Воскресенье, 12 мая 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Крысы. Позитивный, благоприятный день для большинства занятий — хорош для заключения брачного союза, начала ремонтных работ, начала путешествия, земляных работ, старта бизнеса или запуска проекта.

Однако следует тщательнее продумывать свои действия, поскольку импульсивные решения приведут к дальнейшим проблемам. Китайские тексты гласят: «Счастье может быть только при покорности, благоприятно консервативное поведение».

Совет: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

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