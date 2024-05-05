Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

При его участии были созданы «Сказка о попе и работнике его Балде», «Халиф-аист» и другие мультики.

Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

Фото: Из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На 79-м году жизни скончался один из основоположников школы отечественной анимации — режиссер «Союзмультфильма"Александр Горленко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Музея Победы.

«Руководство и коллектив Музея Победы выражают соболезнования родным и близким Александра Михайловича», — написали представители учреждения.

Горленко принял участие в создании многих известных мультфильмов. Среди них — «Сказка о попе и работнике его Балде», «Новые бременские» и «Халиф-аист» и другие.

Горленко был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации в 2010 году. Он окончил Высшие режиссерские курсы во ВГИКе. В 1995 году там же стал руководителем мастерской компьютерной графики и анимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мадриде умер испанский режиссер Хайме де Арминьян.

+12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

19:14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая
19:10
Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл
19:04
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой
19:00
Житель Казани умер после антипохмельной капельницы
18:45
«Все им аукнется»: что ожидает французский Иностранный легион на Украине
18:33
Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

Сейчас читают

Захарова высмеяла слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога: «Передоз»
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
Цели не были реализованы: почему на Украину резко ополчились кредиторы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео