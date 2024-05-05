Татуировка Давы довела Бузову до слез во время телешоу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 277 0

Бузова расплакалась из-за парного тату с Манукяном во время шоу

Татуировка Давы довела Бузову до слез во время телешоу

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Пара разошлась три года назад, после этого певица так и не смогла завести новые отношения.

Давид Манукян сохранил парное тату, которое набил во время отношений с Ольгой Бузовой. Бывшие возлюбленные показали наколки в эфире одного из федеральных телеканалов.

В ходе программы певица решила проверить наличие изображения на теле блогера. К ее удивлению, она его там обнаружила в первозданном виде.

Бузова явно не ожидала такого поворота, так как разрыв у пары был не самый приятный. Она даже сказала о том, что они ни разу не смогли нормально поговорить после прекращения отношений.

Нервы у певицы сдали — видимо, это задело ее чувства. Бузова расплакалась и попросила перевести тему.

«Я не буду эту тему обсуждать. Давид, прекращай», — сказала телеведущая.

Примечательно, что после участия в шоу Манукян вновь подписался на страницу Бузовой в социальных сетях. Пара разошлась три года назад после обвинений телеведущей в адрес блогера о рукоприкладстве. После этого певица так и не смогла завести новые отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова кардинально сменила имидж после операции.

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