«Новая я»: Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции
Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фанаты артистки были приятно удивлены ее преображением.
Певица Ольга Бузова кардинально поменяла свой имидж после операции. Звезда «Дома-2» показала результат преображения в своем Telegram-канале.
На снимке Бузова позирует с ярким макияжем. Она надела темно-бежевую майку, бордовые спортивные штаны, а на ее руках красуется кольцо и золотые часы. Певица также сменила прическу — немного укоротила длину волос и сделала окрашивание шатуш.
«Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво», — написала артистка.
Конечно, мимо нового образа певицы не смогли пройти фанаты. Они оставили свои приятные сообщения в комментариях под постом.
«Бузова лучшая»;
«Какая красивая»;
«Красотка»;
«Обожаю Бузову»;
«Я вот не понимаю, вам хоть что-то не идет? Вы восхитительны», — написали подписчики артистки.
На прошлой неделе Бузову госпитализировали, но ее менеджер заверил подписчиков, что не стоит переживать. Звезда прошла плановую операцию. Однако он не уточнил, какую именно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова внезапно поздравила будущую свекровь с днем рождения.
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