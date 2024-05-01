«Новая я»: Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 269 0

Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции

«Новая я»: Ольга Бузова кардинально сменила имидж после операции

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Ольга Бузова

Фанаты артистки были приятно удивлены ее преображением.

Певица Ольга Бузова кардинально поменяла свой имидж после операции. Звезда «Дома-2» показала результат преображения в своем Telegram-канале.

На снимке Бузова позирует с ярким макияжем. Она надела темно-бежевую майку, бордовые спортивные штаны, а на ее руках красуется кольцо и золотые часы. Певица также сменила прическу — немного укоротила длину волос и сделала окрашивание шатуш.

«Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво», — написала артистка.

Конечно, мимо нового образа певицы не смогли пройти фанаты. Они оставили свои приятные сообщения в комментариях под постом.

«Бузова лучшая»;

«Какая красивая»;

«Красотка»;

«Обожаю Бузову»;

«Я вот не понимаю, вам хоть что-то не идет? Вы восхитительны», — написали подписчики артистки.

На прошлой неделе Бузову госпитализировали, но ее менеджер заверил подписчиков, что не стоит переживать. Звезда прошла плановую операцию. Однако он не уточнил, какую именно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова внезапно поздравила будущую свекровь с днем рождения.

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