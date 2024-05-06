Силовики провели обыски у блогера и журналистки Надежды Кеворковой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 733 0

По некоторым данным, ее подозревают в оправдании терроризма.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к российской журналистке и блогеру Надежде Кеворковой. Кадры работы силовиков появились в распоряжении 5-tv.ru.

По информации источника, ее подозревают в оправдании терроризма, по части второй статьи 205.2 УК РФ.

Иных подробностей пока не приводится. Но, судя по кадрам, у Кеворковой изъяли смартфон. Кроме того, были обнаружены плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». В своем околорелигиозном блоге она в последнее время публиковала посты о конфликте между Израилем и ХАМАС. Ее материалы также публиковались в ряде запрещенных СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор по коммуникациям Meta Platforms Inc* Энди Стоун** был приговорен в России к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — внесен в перечень террористов и экстремистов

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Силовики провели обыски у блогера и журналистки Надежды Кеворковой

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