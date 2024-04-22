Пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна** заочно приговорили к шести годам колонии

Директор по коммуникациям Meta Platforms Inc* Энди Стоун** приговорен в России к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд в Москве, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Признать Энди Марка Стоуна виновным в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 205.2 УК РФ („Публичное оправдание терроризма“), и назначить ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в решении.

При этом прокурор настаивал на семи годах колонии строгого режима.

В конце прошлого года Стоун был заочно арестован. Ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности с использованием своего служебного положения и объявили фигуранта в розыск.

В марте 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников компании Meta из-за призывов к насилию и убийствам россиян. При этом, по данным следствия, Стоун заявил лишь о временной отмене ограничения на призывы к агрессии в отношении бойцов ВС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов художника Николая Конашенка**, который публиковал оправдывающие посты о теракте в «Крокус Сити Холле».

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — внесен в перечень террористов и экстремистов