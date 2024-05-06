Стас Михайлов собирается покинуть сцену достойно: «Все, спасибо»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Певец Стас Михайлов планирует уйти, когда больше не сможет петь

Стас Михайлов собирается покинуть сцену достойно: «Все, спасибо»

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Когда Народный артист РФ планирует завершить карьеру?

Народный артист РФ Стас Михайлов недавно дал концерт в честь 55-летия. Между тем он поделился своими планами на будущее, а именно, когда собирается завершить карьеру.

Точных сроков Михайлов не назвал, но он уверен, что сможет уйти достойно, когда поймет, что уже не в силах петь так, как прежде и радовать своих фанатов.

«Вот меня всегда спрашивают: «У тебя хватит сил уйти?». Если я не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать себе: «Все, спасибо», — сказал певец.

Карьера Михайлова началась с молодых лет, сначала он выступал в ресторанах, а потом во время работы в Театре эстрады выступал на конкурсах, но популярность артист смог получить только в 2004 году, когда все услышали его знаменитую песню «Без тебя». С тех пор он остается одним из самых знаменитых певцов России и неоднократно становился лауреатом премий «Шансон года» и «Золотой граммофон».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Стас Михайлов рассказал о временах, когда ему и Григорию Лепсу не хватало денег даже на еду.

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