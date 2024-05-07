Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина крестила маленькую дочь

Уникальное имя малышке выбрали при посещении храма Непорочного Зачатия Девы Марии.

Актриса из сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сообщила в блоге, что крестила младшую дочь Миру-Марию. Звезда выложила трогательное видео из московского храма, где со всей семьей малышка проходила таинство крещения.

Кадры можно посмотреть в материале StarHit.ru. Кузьмина стояла в нежном платье с цветочным принтом, а девочка была одета в светлый вязаный костюм, которая сделала ее мама.

Глава семейства мелькал на записях в одежде нейтральных тонов. Малышка получила свое имя не просто так.

Мирой ее назвали из-за того, что Кузьмина во время беременности объездила почти половину Земли. А дополнение Мария девочка, по признанию родительницы, выбрала сама.

Звезда рассказала, что дважды во время пребывания в церкви, будучи в положении, она ощутила особую активность плода. Оба храма носили имя Святой Марии — родители решили, что это знак.

Особое переживание во время беременности Кузьмина испытывала из-за старшего сына. Она боялась, что мальчику будет тяжело принять, что теперь он не единственный у мамы.

Однако выяснилось, что страхи были напрасными. Гордей полюбил Миру-Марию всем сердцем.

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