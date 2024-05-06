Французский журналист Пиво умер в возрасте 89 лет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Публицист скончался в своем доме.

Французский журналист Пиво умер в возрасте 89 лет

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Liponne

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Популярный французский журналист и писатель Бернар Пиво умер на 90-м году жизни в своем доме в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. Об этом сообщила его дочь Сесиль телеканалу BFMTV.

Пока что нет информации о том, когда и где пройдет церемония прощания с журналистом.

Свою карьеру Пиво начал в издании Le Progrès, а потом перешел в Le Figaro ltéraire. С 1975 по 2001 год писатель вел литературные программы на французском ТВ. Также он создал культовое шоу «Апострофы». Во время карьеры в его программы приходили популярные писатели Владимир Набоков и Александр Солженицын, а также актеры Фанни Ардан и Марчелло Мастрояни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер американский писатель Пол Остер в возрасте 77 лет. Он получил известность в 1980-х годах и стал одним из выдающихся нью-йоркских авторов своего поколения. За свою карьеру он успел поработать и в киноиндустрии.

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