Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область выросло до семи

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек

Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область выросло до семи

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

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Пострадали еще 43 человека, среди которых есть дети.

ВСУ предприняли одну из самых массовых атак на Белгородскую область за последнее время. Десятки дронов-камикадзе были отправлены на жилые районы. В результате семь человек погибли, 43 получили ранения, в том числе четверо детей.

Основной и первый удар пришелся по автобусу с сотрудниками местного агрокомплекса, семеро из которых, по данным властей, погибли.

Налет повторился, когда медики и спасатели пытались эвакуировать пострадавших. Повреждения получила и легковушка, в которой в том числе ехали мальчики шести, девяти и 17 лет. Их доставили в больницу.

Также под Белгородом осколками ранена восьмилетняя девочка по время удара по дому.

Ранее 5-tv.ru писал, что Черноморский флот в районе Крыма уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ.

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