Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд сыграет в спектакле про Первую мировую

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

Премьера состоится в Казани уже этой осенью.

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд сыграет в спектакле про Первую мировую

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса Юлия Пересильд, совсем недавно впервые в истории летавшая в космос ради съемок в фильме «Вызов», сыграет главную роль в спектакле «Последнее лето», который покажут на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала уже этой осенью. Об этом сообщило издание «БИЗНЕС Online».

Художественная постановка пройдет в рамках гастролей московского Театра Наций, под руководством Евгения Миронова. «Последнее лето» — это премьера текущего сезона. За спектакль отвечает модный режиссер Даниил Чащин, а в основе сценария лежит произведение Анны Козловой «Куоккала».

По сюжету события «Позднего лета» разворачиваются в годы Первой мировой войны в поселке Репино, который в те годы носил название Куоккала. Партнером Пересильд по сцене станет актер Михаил Тройник, которого с исполнительницей главной роли связывают романтические отношения. Также в спектакле примет участие актер Вениамин Смехов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военнослужащие Ракетных войск поздравили ветерана ВОВ персональным концертом.

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