Военнослужащие Ракетных войск поздравили ветерана ВОВ персональным концертом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Под окнами дома Василия Георгиевича выступил коллектив прославленного Ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артисты Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» и военнослужащие Командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) устроили персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко, чтобы поздравить его с наступающим Днем Победы.

Коллектив и военнослужащие исполнили песни военных лет прямо под окнами ветерана. Они также высказали ему слова благодарности. К дому Фоменко в подмосковной Власихе они приехали на легендарной «полуторке».

Василий Фоменко родился в 1925 году под Ростовом. После начала ВОВ он попал в Казахстан, откуда был призван в Красную Армию в 1943 году. Он дошел до Германии, встретив победу недалеко от Берлина. Был награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими наградами.

Ранее 5-tv.ru писал, что акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» прошли в Москве в преддверии 9 Мая.

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