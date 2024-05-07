Прилучный соскучился по судам: актер обжаловал иск по алиментам
Павел Прилучный обжаловал иск по алиментам
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бывшие супруги разошлись в 2020 году. С того времени они судились далеко не один раз.
Актер Павел Прилучный решил обжаловать решение суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей от Агаты Муцениеце. Об этом говорится на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
В конце апреля Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце. Одобренная сумма остается неизвестной, но изначально звезда запрашивала с бывшего мужа треть от его доходов. Дело рассмотрели на закрытом заседании. Подробности пара решила не обнародовать.
Бывшие супруги разошлись в 2020 году. С того времени они судились далеко не один раз. Агата уже выселила мужа из квартиры и неоднократно подавала иск на взыскание алиментов.
Отношения между актером и детьми складываются хорошо. Он часто проводит с ними время и берет с собой на работу. Его новая супруга Зепюр Брутян тоже смогла поладить с ребятами. Она достаточно быстро нашла с ними общий язык и старается поддерживать дружбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зепюр Брутян спешно вывезла Прилучного из России.
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