Спасаются бегством? Зепюр Брутян спешно вывезла Прилучного из России

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 98 0

Зепюр Брутян спешно вывезла Павла Прилучного за границу

Спасаются бегством? Зепюр Брутян спешно вывезла Прилучного из России

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неужели актриса пытается спасти мужа от публичного позора после суда?

Совсем недавно актер Павел Прилучный проиграл суд по алиментам экс-супруге Агате Муцениеце. Она также осудила бывшего мужа за нежелание помогать финансово их общим детям.

Однако нынешняя жена Прилучного, актриса Зепюр Брутян, решила «спасти» своего супруга от публичного позора и вывезла его за границу, чтобы развеяться. Актриса устроила сюрприз мужу, купив билеты в неизвестном направлении.

«Моя очаровательная, неповторимая, сумасшедше красивая жена меня опять куда-то украла. Куда летим, я не знаю пока, но предположения есть», — написал Павел в своих социальных сетях.

Брутян также отметила, что они с супругом будут лететь до места назначения 12 часов.

Актеры живут в браке уже два года, у них также подрастает сын, который только укрепил отношения молодой пары. Прилучный признавался, что они постоянно делают друг другу сюрпризы, устраивают романтические вечера и стараются вместе путешествовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Прилучного начали работать на фоне скандала с алиментами.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
«Он вернется»: как изменится актерская карьера Ефремова после колонии
3:11
Имена погибших героев спецоперации увековечили на мемориале в Саратове
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
2:52
Масштабная утечка: хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании
2:38
Запад поражен: сила российской авиации обнажила слабость санкций
2:33
Акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» прошли в Москве в преддверии 9 Мая

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Появились детали задержания американского солдата в России
«Они этого не скрывают»: стала известна реальная цель отправки Иностранного легиона на Украину
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео