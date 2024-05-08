«Необходимый опыт»: как на Украину попадают французские военные

При этом Эмануэль Макрон всеми силами избегает ответственности за гибель солдат своей страны.

Франция может отправлять своих военных на Украину под видом бойцов Иностранного легиона. Об этом рассказал военный эксперт Александр Бартош изданию NEWS.ru. Он отметил, что так президент Франции Эммануэль Макрон избегает ответственности за гибель солдат.

«Макрону придется лавировать, прибегать иногда и к обману собственного сената и Национального собрания, чтобы скрыть использование французских граждан-военнослужащих на Украине. Все это будет делаться под знаменем Иностранного легиона, так как его участники официально не являются гражданами Франции», — пояснил эксперт.

Он отметил, что легионеры в зоне боевых действий скорее всего используются в качестве легкой пехоты. У этих солдат нет компетенции, чтобы их использовали на более тяжелых позициях в зоне боевых действиях.

«Легион в основном использовался в Африке для утверждения колониальных интересов Франции в ее прежних колониях и там сталкивался с противником, находящимся на невысоком уровне военного оснащения. Воюя с плохо оснащенным врагом, Иностранный легион не получил необходимого опыта ведения современных высокотехнологичных войн», — отметил Бартош.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании высказались об отправке военных НАТО на Украину.