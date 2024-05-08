«Мы все надеемся»: в правительстве рассказали, когда снизится ключевая ставка

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Белоусов: высокая ключевая ставка пока сохранится, снижаться начнет к 2027 году

«Мы все надеемся»: в правительстве рассказали, когда снизится ключевая ставка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_КОНЬКОВ

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Экономика России должна приспособиться к структурным изменениям, которые происходят сейчас.

Высокая ключевая ставка пока сохранится на нынешнем уровне, но к 2027 году она снизится до 6-7%. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера России Андрей Белоусов, выступая в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадки выставки «Россия».

Он подчеркнул, что экономика должна приспособиться к структурным изменениям, которые происходят сейчас.

«Когда я говорю, к чему, прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Вот, где-то вот в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году», — заявил Белоусов.

В декабре 2023 года ключевая ставка была поднята до 16%. В конце марта, а потом и в апреле Центробанк России сохранил ее на этом уровне. Причиной специалисты Банка назвали высокое инфляционное давление, а также отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году. Выплаты должны расти опережающими темпами и достичь 35 тысяч рублей.

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