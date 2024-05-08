В Сочи открыли памятник погибшим воинам СВО

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Над скульптурой высотой более двух метров работал офицер запаса Александр Чаплыгин.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Сочи открыли памятник погибшим воинам СВО. Создан он по инициативе благотворительного фонда «Своих не бросаем».

Над скульптурой высотой более двух метров работал офицер запаса Александр Чаплыгин. Он воплотил образ участника Спецоперации, прикрывающего собой ребенка.

На торжественной церемонии присутствовали ветераны боевых действий, родные и близкие участников СВО, а также жители города.

Тема:
Спецоперация
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