«Сомневаюсь, что это он»: Барецкий сделал скандальное заявление о могиле Шатунова

Легендарный артист похоронен на Троекуровском кладбище.

Шоумен Стас Барецкий осудил запрет вдовы певца Юрия Шатунова приносить на могилу певца игрушки. Об этом пишут «Страсти».

«Конечно же, вдова не имеет права запрещать общаться с телом Шатунова, так как он был ее мужем при жизни. А после смерти их брак аннулировался по закону! Нет человека — нет брака», — сказал он.

Дело в том, что недавно вдова артиста запретила фанатам приносить игрушки на могилу певца и фотографироваться на фоне памятника. По мнению Барецкого, никаких запретов она устанавливать не может.

При этом шоумен заявил, что изначально сомневался в том, что в могиле покоится Шатунов. Он указал, что был лично причастен к похоронам исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Шатунова однажды пытался задушить сына.