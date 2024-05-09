Машков оценил вероятность перехода на госслужбу

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Машков заявил, что вряд ли будет работать в государственных органах

Машков оценил вероятность перехода на госслужбу

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Планирует ли актер сменить сферу деятельности?

Народный артист России Владимир Машков заявил, что не планирует идти работать в государственные органы. Об этом сообщает ТАСС.

«Вряд ли, я человек творческий», — ответил актер.

По словам Машкова, он чувствует себя «очень комфортно», возглавляя Театр Олега Табакова. Именно поэтому он не планирует менять сферу деятельности.

Кроме того, артист отметил, что на данный момент область культуры требует определенных изменений. Создавая различные проекты, необходимо уделять особое внимание истории России, языку и смыслам.

«Прежде всего мы должны все-таки понять, что мы великая многонациональная страна с великой, еще не разгаданной культурой, и поэтому внимание, конечно, — к нашей истории, к нашему языку, к нашим смыслам — вот это, наверное, самое главное», — подчеркнул Машков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Машков назвал труппу Табакерки отражением ее основателя Табакова.

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