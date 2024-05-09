МВД России объявило в розыск рэпера Oxxxymiron*

Министерство внутренних дел России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*). Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

«Федоров Мирон Янович. <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в карточке.

Минюст признал рэпера Oxxxymiron иноагентом в конце 2022 года. Это означает, что артист получает финансирование из-за рубежа и не имеет права этого скрывать. Открытая и агрессивная антироссийская позиция рэпера была открытием для многих его фанатов, которые раньше с радостью ходили на его концерты и платили баснословные деньги.

В августе 2023 года суд оштрафовал Oxxxymiron за публикацию в сети без маркировки иностранного агента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака по уголовной статье.

* — признан физлицом-иноагентом на территории РФ.