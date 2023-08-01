Суд оштрафовал Oxxxymiron* за публикацию без маркировки иноагента

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал Oxxxymiron* за публикацию в сети, оставленную без маркировки иноагента. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, рэперу придется выплатить в счет государства 40 тысяч рублей.

Минюст признал рэпера Oxxxymiron* иноагентом в конце 2022 года. Это означает, что артист получает финансирование из-за рубежа и не имеет права этого скрывать. Открытая и агрессивная антироссийская позиция рэпера была открытием для многих его фанатов, которые раньше с радостью ходили на его концерты и платили баснословные деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш назвал Oxxxymiron* лицемером и позвал в Донбасс.

* — признан физлицом-иноагентом на территории РФ.