МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

В прошлом году Следственный комитет РФ предъявлял ему заочное обвинение.

МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главнокомандующего армией Украины Руслана Хомчака. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

«Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Хомчак.

Однако известно, что в июне 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Хомчаку. По данным ведомства, по его вине погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

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