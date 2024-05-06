МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главнокомандующего армией Украины Руслана Хомчака. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

«Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Хомчак.

Однако известно, что в июне 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Хомчаку. По данным ведомства, по его вине погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.