Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

На что следует обратить внимание на новой неделе?
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 13 по 19 мая 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Прекрасное начало недели дает нам возможность посвятить себя продуктивной деятельности в понедельник, вторник и воскресенье. А вот остальные дни вполне можно насладиться отдыхом или незначительной активностью, поскольку энергии на праздники будут весьма сдержанные.
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Понедельник, 13 мая 2024 года
День Огненного Быка. Несмотря на наличие весьма благоприятных звезд, их соседство с созвездиями Красного Феникса и Абордажного крюка обнуляют весь позитивный эффект. К тому же, огненный бык оказывается в весьма неблагоприятном сочетании, и поэтому его трудно отнести к позитивным дням.
В такой день хорошо отдыхать, накапливать ресурс, импульса важным для вас процессам не придавать, уделить внимание здоровью и самочувствию, заниматься спокойными делами, от которых не зависит вся ваша жизнь.
Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.
Вторник, 14 мая 2024 года
День Каменного Тигра. Неблагоприятный день в неблагоприятной структуре. Не стоит отправляться в дальние путешествия, связывать себя узами брака, решать вопросы жизни и смерти в такой день. Дела могут встречать препятствия. Кроме того, день обладает травмоопасными энергиями. Единственное, что в нем хорошо — в такой день могут приходить дельные идеи и планы, поэтому он подходит для составления программ действий, продумывания и брейнстормов.
Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии
Среда, 15 мая 2024 года
День Земляного Кролика. Хороший день для большинства дел, если только они не связаны с вопросами здоровья. Сюда прилетела звезда болезней, и она может наложить отпечаток на визит к врачу. Остальные дела могут казаться затяжными, трудными, но в итоге все будет заканчиваться хорошо.
Это хороший день для вступления в брак, инвестирования, подписания контрактов, переговоров, покорения карьерной лестницы и всех видов перемещений, как временных, так и постоянных.
Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.
Четверг, 16 мая 2024 года
День Стального Дракона. Он обладает позитивной звездой добродетели и может подойти для умеренно важных дел. Но будьте внимательны с личными вещами. Энергии дня могут подарить неприятные сюрпризы в виде материальных потерь из-за структуры «Венера входит в область Марса». Договоренности продумывайте более тщательно и следите за вещами, чтобы ничего не потерять и не забыть.
Также здесь оказывается звезда болезней, поэтому вопросы медицинского характера лучше решать в другой день, чтобы не получить нежелательных результатов, искажений в диагнозах и тому подобного.
Совет: путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.
Пятница, 17 мая 2024 года
День Золотой Змеи. День хорош для умеренной активности, постарайтесь действовать по заранее продуманной схеме, поскольку энергии дня не терпят импульсивности.
В такой день лучше оставаться неподвижным и выбирать тактику хозяина, то есть стараться быть не инициатором, а реагирующей стороной. Тот, кто действует первым в этот день, получает негативные результаты.
Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.
Суббота, 18 мая 2024 года
День Водной Лошади. Буквально искрится и переливается позитивными звездами, которых в этом дне оказывается четыре, включая Звезду Небесного и Земного Императора, которые способствуют началу любых дел и мероприятий, вдохновляют на любые земляные работы. Если наметить на этот день что-то важное, вы можете увидеть яркие финансовые результаты уже через два-четыре месяца.
Самое счастливое направление юго-западное. Путешествия в этом направлении принесут счастье и пользу.
Позитивный час с 9:00 до 11:00 по вашему местному времени.
Визит к врачу следует перенести на другой день из-за звезды болезней.
Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.
Воскресенье, 19 мая 2024 года
День Водной Козы испорчен энергией звезды Белого Тигра. Поэтому не может похвастаться поддержкой вашей активности. Годится для рутинных дел, сбора долгов, инвестирования, перестановок по феншуй. Дела будут встречать препятствия.
Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.
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