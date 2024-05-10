Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 13 по 19 мая 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Прекрасное начало недели дает нам возможность посвятить себя продуктивной деятельности в понедельник, вторник и воскресенье. А вот остальные дни вполне можно насладиться отдыхом или незначительной активностью, поскольку энергии на праздники будут весьма сдержанные.

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Понедельник, 13 мая 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Быка. Несмотря на наличие весьма благоприятных звезд, их соседство с созвездиями Красного Феникса и Абордажного крюка обнуляют весь позитивный эффект. К тому же, огненный бык оказывается в весьма неблагоприятном сочетании, и поэтому его трудно отнести к позитивным дням.

В такой день хорошо отдыхать, накапливать ресурс, импульса важным для вас процессам не придавать, уделить внимание здоровью и самочувствию, заниматься спокойными делами, от которых не зависит вся ваша жизнь.

Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Вторник, 14 мая 2024 года

5-tv.ru

День Каменного Тигра. Неблагоприятный день в неблагоприятной структуре. Не стоит отправляться в дальние путешествия, связывать себя узами брака, решать вопросы жизни и смерти в такой день. Дела могут встречать препятствия. Кроме того, день обладает травмоопасными энергиями. Единственное, что в нем хорошо — в такой день могут приходить дельные идеи и планы, поэтому он подходит для составления программ действий, продумывания и брейнстормов.

Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии

Среда, 15 мая 2024 года

5-tv.ru

День Земляного Кролика. Хороший день для большинства дел, если только они не связаны с вопросами здоровья. Сюда прилетела звезда болезней, и она может наложить отпечаток на визит к врачу. Остальные дела могут казаться затяжными, трудными, но в итоге все будет заканчиваться хорошо.

Это хороший день для вступления в брак, инвестирования, подписания контрактов, переговоров, покорения карьерной лестницы и всех видов перемещений, как временных, так и постоянных.

Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Четверг, 16 мая 2024 года

5-tv.ru

День Стального Дракона. Он обладает позитивной звездой добродетели и может подойти для умеренно важных дел. Но будьте внимательны с личными вещами. Энергии дня могут подарить неприятные сюрпризы в виде материальных потерь из-за структуры «Венера входит в область Марса». Договоренности продумывайте более тщательно и следите за вещами, чтобы ничего не потерять и не забыть.

Также здесь оказывается звезда болезней, поэтому вопросы медицинского характера лучше решать в другой день, чтобы не получить нежелательных результатов, искажений в диагнозах и тому подобного.

Совет: путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Пятница, 17 мая 2024 года

5-tv.ru

День Золотой Змеи. День хорош для умеренной активности, постарайтесь действовать по заранее продуманной схеме, поскольку энергии дня не терпят импульсивности.

В такой день лучше оставаться неподвижным и выбирать тактику хозяина, то есть стараться быть не инициатором, а реагирующей стороной. Тот, кто действует первым в этот день, получает негативные результаты.

Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Суббота, 18 мая 2024 года

5-tv.ru

День Водной Лошади. Буквально искрится и переливается позитивными звездами, которых в этом дне оказывается четыре, включая Звезду Небесного и Земного Императора, которые способствуют началу любых дел и мероприятий, вдохновляют на любые земляные работы. Если наметить на этот день что-то важное, вы можете увидеть яркие финансовые результаты уже через два-четыре месяца.

Самое счастливое направление юго-западное. Путешествия в этом направлении принесут счастье и пользу.

Позитивный час с 9:00 до 11:00 по вашему местному времени.

Визит к врачу следует перенести на другой день из-за звезды болезней.

Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Воскресенье, 19 мая 2024 года

5-tv.ru

День Водной Козы испорчен энергией звезды Белого Тигра. Поэтому не может похвастаться поддержкой вашей активности. Годится для рутинных дел, сбора долгов, инвестирования, перестановок по феншуй. Дела будут встречать препятствия.

Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

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