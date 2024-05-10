«Таз рвется в горы»: массажист Кристины Асмус предсказал ее судьбу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Кристина Асмус рассказала, что массажист предсказал ей поездку на Алтай

«Таз рвется в горы»: массажист Кристины Асмус предсказал ее судьбу

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса сначала не поверила специалисту. Его слова вспомнила лишь тогда, когда они начали сбываться.

Актриса Кристина Асмус на майских праздниках осуществила свою давнюю мечту — отправилась отдыхать на Алтай. Однако об этой поездке знаменитость предупредил еще ее массажист. Если быть точнее, то предсказал.

Артистка рассказала, что еще зимой остеопат, к которому она обратилась из-за проблем со спиной, на приеме буквально просканировал Асмус и заявил — ее тело жаждет отдыха.

«Он сказал, об этом сигнализирует мое тело, что мой таз рвется в горы. Так и буквально и сказал», — вспомнила Асмус в личном блоге.

Слова массажиста актриса сначала не поняла, но позже догадалась — возможно, специалист имел в виду ее поездку на Алтай. При этом тогда он не знал, что знаменитость уже купила билеты и намеревалась отметить 36-летие в горах. И даже после того, как Асмус рассказала о своих планах, все равно стоял на своем — туда она поедет гораздо позже.

В тот день звезда, уверенная в неправоте массажиста, ушла от него. За три дня до праздника вспомнила его пророчество. Срочно ей пришлось улететь на съемки в Хорватию, а на Алтай она отправилась уже значительно позже.

«Так круто, что все перевернулось, и мы здесь именно в эти дни. Мне тут так хорошо и платно. Надеюсь, в ближайшее время мой таз захочет еще куда-нибудь к морю», — пошутила Асмус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и с кем актриса Агата Муцениеце проводит майские праздники.

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