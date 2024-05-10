Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

«Госдума впервые за историю современной России будет формировать состав правительства... Депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году», — говорится в сообщении.

Обсуждение кандидатуры пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание. Сперва Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от партий, после чего состоится голосование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Российской Федерации сложило полномочия 7 мая. У президента по закону имеется две недели на внесение в Госдуму кандидатуры председателя правительства — в течение семи дней депутаты обязаны ее рассмотреть.

Утвержденный премьер также в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и представить нижней палате кандидатуры вице-премьеров и министров. Рассмотреть их парламентарии должны в течение недели.