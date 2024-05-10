Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Сперва он выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от партий, после чего состоится голосование.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma Press Service

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

«Госдума впервые за историю современной России будет формировать состав правительства... Депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году», — говорится в сообщении.

Обсуждение кандидатуры пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание. Сперва Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от партий, после чего состоится голосование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Российской Федерации сложило полномочия 7 мая. У президента по закону имеется две недели на внесение в Госдуму кандидатуры председателя правительства — в течение семи дней депутаты обязаны ее рассмотреть.

Утвержденный премьер также в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и представить нижней палате кандидатуры вице-премьеров и министров. Рассмотреть их парламентарии должны в течение недели.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.82
0.70 98.95
0.64
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

6:00
Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:44
Отец ликвидированного на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына
5:34
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
5:34
В Европе усилят контроль за соблюдением санкций против России
5:05
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
4:56
Звезда «Мстителей» Реннер пережил клиническую смерть после инцидента со снегоходом

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая
Музей Победы посетили более 130 тысяч человек 9 мая
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео