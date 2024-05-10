Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра страны

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 22 0

Большинство депутатов проголосовали за его кандидатуру.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Госдума утвердила внесенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны.

За Мишустина проголосовало 375 депутатов, против не голосовал никто. Воздержалось 57 человек.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил депутатов за одобрение его кандидатуры. Он также указал, что что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мишустин озвучил основу работы правительства на следующие шесть лет.

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