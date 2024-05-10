На одной волне: Муцениеце познакомила детей со своим новым возлюбленным

Кажется, наследники Павла Прилучного неплохо проводят время без отца.

Актриса Агата Муцениеце представила детям от Павла Прилучного своего нового избранника Ивана Чуйкова. Поклонники активно обсуждают в Сети пару после их совместного появления на музыкальной премии.

В своем личном блоге Муцениеце опубликовала кадры, как Павел проводит время с восьмилетней Мией и 11-летним Тимофеем. По всей видимости, детям нравится компания нового маминого возлюбленного. На кадрах они готовят совместный ужин, ловят рыбу в местном водоеме.

«Агата и Ваня на одной волне»;

«Видно, как дети довольны», — написали подписчики в комментариях к опубликованному видео.

Некоторые поклонники обратили внимание на то, что актриса опубликовала кадры после того, как в Сети появились слухи о новом иске Павла Прилучного на право на опеку над детьми. Подписчики предположили, что Муцениеце намеренно показала экс-супругу то, что Мия и Тимофей могут получить мужское воспитание и без него.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный обжаловал иск по алиментам. Муцениеце хотела добиться от него треть его доходов на воспитание их общих детей.

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