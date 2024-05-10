На одной волне: Муцениеце познакомила детей со своим новым возлюбленным

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 45 0

Муцениеце и Чуйков провели выходной с детьми от Прилучного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram*/ agataagata; 5-tv.ru

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Кажется, наследники Павла Прилучного неплохо проводят время без отца.

Актриса Агата Муцениеце представила детям от Павла Прилучного своего нового избранника Ивана Чуйкова. Поклонники активно обсуждают в Сети пару после их совместного появления на музыкальной премии.

В своем личном блоге Муцениеце опубликовала кадры, как Павел проводит время с восьмилетней Мией и 11-летним Тимофеем. По всей видимости, детям нравится компания нового маминого возлюбленного. На кадрах они готовят совместный ужин, ловят рыбу в местном водоеме.

«Агата и Ваня на одной волне»;

«Видно, как дети довольны», — написали подписчики в комментариях к опубликованному видео.

Некоторые поклонники обратили внимание на то, что актриса опубликовала кадры после того, как в Сети появились слухи о новом иске Павла Прилучного на право на опеку над детьми. Подписчики предположили, что Муцениеце намеренно показала экс-супругу то, что Мия и Тимофей могут получить мужское воспитание и без него.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный обжаловал иск по алиментам. Муцениеце хотела добиться от него треть его доходов на воспитание их общих детей.

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На одной волне: Муцениеце познакомила детей со своим новым возлюбленным

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