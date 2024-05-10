Программу маткапитала продлят до конца 2030 года

По словам Михаила Мишустина, этот инструмент уже доказал свою эффективность.

Программа материнского капитала доказала свою эффективность, поэтому она будет продлена до конца до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Запустим новый национальный проект „Семья“, в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства, продлим программу до конца десятилетия», — объяснил он.

Мишустин отметил, что важно совершенствовать уже существующие инструменты помощи семьям в стране и повышать их эффективность, особенно обращая внимание на многодетные семьи. Правительство намерено заняться этим вопросом.

Михаил Мишустин добавил, что для молодых родителей имеет большое значение вопрос жилья, и часто материнский капитал используется именно для его решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин озвучил основу работы правительства на следующие шесть лет. По его словам, приоритетными направлениями в ближайшие годы должны стать укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, развитие регионов и инфраструктуры.