Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 13 по 19 мая.

Зодиакальное пространство Тельца в лице гостеприимной Венеры принимает у себя пять планет, включая саму хозяйку. Акцентированная женская энергия способствует раскрытию творческого потенциала, приумножению ресурсов, в том числе финансовых.

Создается благодатная почва как для получения удовольствий, так и для накопления сил и энергии. Это — наилучшее время для любви и романтики, создания прочного фундамента в деловой сфере и бизнесе, спорте, науке и искусстве, архитектуре и дизайне интерьеров.

Плодородие этого знака придаст особенной очаровательности женщинам. Дамы желают обрести схожесть с Богиней красоты и не прочь получить в подарок цветы и украшения. Проявление Солнца в Тельце несколько консервативно и интровертно. Но наличие ряда гармоничных аспектов способствуют яркой индивидуальности и оригинальности, приносит материальный успех, расширяет возможности и кругозор, наделяет оптимистичностью и хорошим вкусом.

Влияние от Урана и Юпитера многие ощутят как потребность в свободе и независимости, желание уйти от общепринятых норм и поддаться духу авантюризма. Не удивляйтесь, если вам захочется необычных, нестандартных отношений. Знакомства по интернету, в том числе с партнерами из дальних стран, отлично впишутся в этот период.

15 мая Меркурий также переходит в знак Тельца. Влияние Земли пробуждает умственную работоспособность, глубину мышления, практичность и прагматичность. Любые идеи тщательно взвешиваются и обдумываются. Это хорошие условия для изучения теоретических наук и фундаментальных дисциплин, но они не благоприятны для изучения иностранных языков или получения знаний, где требуется быстрота. Количество поездок и любых перемещений резко сократится, особенно если в этом нет практической пользы.

Марс в Овне подталкивает к активности и решительности. Важна лидерская позиция, умение прибегать к разумному риску. Мужское население стремится взять инициативу в свои руки. Приветствуется любая деятельность, способствующая раскрытию огненного потенциала: спорт, бизнес, стартапы, персональные тренинги по личностному росту. Учитывая соединения Марса с кармическим узлом, можно потом долго получать результаты от приложенных усилий.

Растущая фаза Луны на всем периоде способствует активности и оздоровлению организма, помогает накапливать энергию. Рекомендуется встроить в образ жизни процедуры связанные с физиотерапией, спа, поход в баню. Дела, касаемые работы и финансов, будут удаваться.

Первая половина недели идеальна для праздников, шумных застолий и посещения общественных мест, где вы сможете погрузиться в атмосферу веселья. Проведение презентаций, конкурсов, спортивных мероприятий оправдают ваши ожидания.

Чтобы произвести впечатление на окружающих, следует красиво одеться, использую золотые украшения, следить за осанкой и манерами. Вторая половина склоняет к выполнению повседневных, мелких, бытовых дел, наведению порядка или к сложной работе, которая требует концентрации, внимания и точности действий.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, тяга к прекрасному, любовь к поэзии, искусству, музыке дает прилив творческих сил и вдохновения. Спокойные мелодии, общение с природой, поездка к морю или в санаторий помогут испытать приятные эмоции. Способность интуитивно понять источник дохода или вложения средств. Если вы планируете основание собственного дела, бренда или совершить крупные покупки, лучше не предавать огласке свои планы.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам звезды советуют обращать внимание на необычные события и удивительные совпадения. Вас могут посетить инсайты, интересные мысли, подсказки неба — куда двигаться дальше.

Успехов в делах легче добиться в компании с друзьями или близкими по интересам людьми. Продвижение новых идей, внедрение изобретения или рационализаторского предложения получат необходимую помощь через спонсоров или общественные организации.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам можно рассчитывать на поддержку начальства, официальных инстанций и даже тайных покровителей. Образ серого кардинала или неформального лидера вам также подойдет. Для самореализации встаньте на путь духовного роста, благотворительной и творческой деятельности, ведь в состоянии вдохновения легче воплощаются идеи в жизнь

Рак — гороскоп на неделю

Раки, Фортуна на вашей стороне, если вы занимаетесь общественно полезной работой или решаете серьезные стратегические вопросы. Благосклонны звезды и к преподавателям, деятелям науки и спорта, а также к путешественникам. Приобретению друзей среди иностранцев, политиков или общественных лидеров поможет интернет ресурс, посещение масштабных мероприятий или научных конференций.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит сосредоточиться на карьере и труднодостижимых целях. Именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и способности рисковать в кризисных ситуациях. Действуйте смело, решительно, но упорно. Сдвинуть с мертвой точки сложные дела и одержать верх поможет кооперация с другими людьми или использование методов парапсихологии.

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Дева — гороскоп на неделю

Девам важно правильно выбирать союзников и партнеров. Успех и расширение возможностей зависит от того, какие люди вас окружают и как складываются отношения с ними. Брак или сотрудничество способствуют активной интересной жизни, укрепляют ваш престиж и дают возможность путешествовать и расширять кругозор. Взаимная поддержка и выручка — ключ к достижению поставленных целей.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов открываются возможности для самореализации, укрепления и стабилизации своего положения. Вместе с тем, приходят и новые обязанности, дополнительная ответственность. В общем, поработать придется, но через усилия прокладывается дорога к лучшей жизни. Успешно решаются текущие дела, связанные с финансовой сферой.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, не упустите благоприятные дни для налаживания деловых и личных отношений. Многообещающим и удачным может стать романтический союз, брак, новое знакомство. Вы на коне! Популярность, уверенность в себе, способность договориться с оппонентами — ваши сильные стороны. Творческая энергия бьет ключом. Используйте ее для достижения успеха у публики, при взаимодействии с

партнером или в сфере искусства.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, оставьте достаточно времени и сил для общения с членами семьи, наведения порядка и уюта в своем жилище. Это удачное время, чтобы заняться генеральной уборкой и избавиться от накопившегося хлама, пройти комплексное медицинское обследование или поработать на дачном участке. Дел может оказаться больше, чем вы ожидали. Трудолюбие, практичный и планомерный подход поможет справиться с ними быстро.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам совет — не сомневаться в своих способностях. Реализуйтесь в сфере рекламы, лекционной и выставочной деятельности, обучении на курсах и вебинарах. Удачно сложатся переговоры, собеседования, свидания. Если хотите наладить плодотворное сотрудничество с клиентами или отношения с родственниками, тогда подключите обаяние и щедрость. Не скупитесь на комплименты, похвалу и презенты.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, влияние позитивных вибраций набирает силу и принесут радостные семейные события. Почувствуйте себя по-настоящему счастливыми в кругу близких и родных, подарите им нежность, заботу и душевная мягкость. Помните, что приятно не только получать, но и дарить подарки. Эффективный период для бытовых и повседневных домашних дел, закупки продуктов на неделю или мелкого

косметического ремонта.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы могут преуспеть в учебе и самосовершенствовании профессиональных навыков, браться за рабочие проекты, начинать собственное дело, вести активную переписку с деловыми партнерами или поискать кандидатов на сайте знакомств. Время встреч, краткосрочных поездок и наполнения информацией. Действуйте последовательно, без излишней спешки и суеты. Важен деловой рациональный подход.

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