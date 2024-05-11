Путин провел встречу с Мантуровым и Чемезовым

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 12 0

Переговоры состоялись в Кремле.

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Переговоры состоялись в Кремле.

После инаугурации президента 7 мая правительство страны сложило свои полномочия, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового состава. Накануне, 10 мая, в Госдуме утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он, в свою очередь, в ближайшее время должен внести в Госдуму кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров (кроме руководителей силовых министерств).

Так, в ходе встречи Путин обратил внимание, что комплекс, которым занимается Мантуров, — это вся промышленность (и гражданская, и оборонная).

«Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках «Ростеха», и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время», — сказал президент.

Он подчеркнул, что многое сделано, налажено и все функционирует, но при этом есть вопросы, требующие особого внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром.

 

 

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:33
Путин провел встречу с Мантуровым и Чемезовым
12:18
Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге
12:08
Жители Петербурга продолжают нести цветы к месту падения автобуса в реку
11:57
Собянин назвал самые популярные у москвичей услуги и сервисы mos.ru
11:50
«Увеличивает риск развития рака»: почему изжогу не стоит лечить содой
11:27
Собянин: в Южном Бутове появится еще один современный городской квартал

Сейчас читают

Путин заверил в возвращении мира на Донбасс
Камера внутри салона сняла последние секунды поездки упавшего в Мойку автобуса
СМИ ее ошибочно похоронили: как сейчас живет советская актриса Ольга Битюкова
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео