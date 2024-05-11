ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские силы освободили сразу пять населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Бойцами было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное в Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 170 боевиков.

Также были уничтожены: РСЗО Vampire, САУ Caesar и «Богдана», четыре гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также две ЗРК «Бук».

Кроме того, в плен были взяты 34 украинских боевика.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский подтвердил наступление армии России на Харьков.