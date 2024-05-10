«Мы это знали»: Зеленский подтвердил наступление армии России на Харьков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Зеленский заявил об осведомленности Киева о наступлении армии России на Харьков

«Мы это знали»: Зеленский подтвердил наступление армии России на Харьков

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Командование ВСУ «все рассчитало», заявил глава киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении российской армии на севере Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По словам главы киевского режима, украинская сторона знала о российских планах и подготовилась к ним.

«Россия может увеличивать и подтягивать силы, но мы это знали и все рассчитали», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в Киеве пока не знают, какие силы российская армия бросит в бой на харьковском направлении, но уже сейчас на границах области идут ожесточенные столкновения.

Зарубежные и украинские аналитики уверены в том, что российские войска перейдут к полномасштабному наступлению в ближайшее время, пользуясь нехваткой вооружений и личного состава украинской армии и низким моральным духом ее боевиков.

При этом на Западе считают, что Украине не избежать новых территориальных потерь, и называют Харьков новой горячей точкой в зоне спецоперации.

Минобороны РФ информацию о наступлении российских сил на Харьков пока не комментировало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе бьют тревогу из-за прорыва российских войск в районе села Очеретино, который может вызвать эффект домино и обрушить оборону армии Украины.

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