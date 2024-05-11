Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Печоре

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 23 0

На плачевное состояние здание неоднократно жаловались.

Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Печоре

Фото: 5-tv.ru

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Обрушение нескольких этажей произошло в жилом доме в городе Печора (Республики Коми), сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, инцидент случился на Печорском проспекте — пострадал дом № 69.

«Обрушение произошло с первого по третий этажи», — сказал источник.

В Сети пользователи отмечают, что здание давно находилось в плачевном состоянии — на аварийную обстановку неоднократно жаловались.

Сейчас на месте работают специальные службы. На данный момент о погибших и пострадавших ничего неизвестно. Все подробности случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области.

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