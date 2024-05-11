Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Фото: Булкин Сергей / ТАСС
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Число погибших в результате удара ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР возросло до четырех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Кроме того, по последним данным, пострадали 11 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
ВСУ атаковали 10 мая нефтебазу в Ровеньках. Глава региона Леонид Пасечник заявил, что атака, предположительно, была совершена американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. После этого на производстве произошел пожар, были повреждены рядом расположенные жилые дома.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ пять сел.
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