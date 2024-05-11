Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Число погибших в результате удара ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР возросло до четырех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Кроме того, по последним данным, пострадали 11 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали 10 мая нефтебазу в Ровеньках. Глава региона Леонид Пасечник заявил, что атака, предположительно, была совершена американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. После этого на производстве произошел пожар, были повреждены рядом расположенные жилые дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ пять сел.

Тема:
Спецоперация
11 мая
ВС РФ освободили населенный пункт Керамик в ДНР
11 мая
ВС РФ уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot
11 мая
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка, где готовился автопробег
11 мая
Черновик готов: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины
11 мая
Гаубицы Д-30 уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
11 мая
«Посеянный» статус: Швейцария отказалась признавать поддержку Украины нарушением нейтралитета
11 мая
Вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в городе Ровеньки ликвидирован
11 мая
«Чтобы выплакались»: Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов СВО
11 мая
Силы ПВО сбили 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью
11 мая
Госдеп одобрил продажу Украине трех комплексов HIMARS
+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:37
«Так и живем»: Пригожин снял Валерию за готовкой печенья для внучки
15:25
Число погибших при обстреле в Ровеньках достигло четырех
15:08
Путин утвердил структуру нового правительства России
14:53
Водитель слетевшего с моста в реку автобуса назвал причину случившегося
14:26
Момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео
14:22
Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки

Сейчас читают

Момент обрушения части жилого дома в Печоре попал на видео
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка, где готовился автопробег
Жители Петербурга продолжают нести цветы к месту падения автобуса в реку
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео