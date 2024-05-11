Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Коми: что известно к этому часу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 38 0

Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте обрушения дома в Печоре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / МЧС Республики Коми / mchsKomi; 5-tv.ru

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Прокуратура уже организовала проверку по факту произошедшего.

Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась днем 11 мая в городе Печоры в Республике Коми. К счастью, жертв удалось избежать. Что известно о произошедшем ЧП — читайте в материале 5-tv.ru.

«В Печоре эвакуировали всех жильцов дома, в котором произошло частичное обрушение», — сообщили власти региона.

Обрушилось несколько этажей здания, которое, кстати, признано аварийным. Жильцы неоднократно обращались к представителям управляющей компании с просьбой обратить внимание на состояние их дома, но ответной реакции не дождались. Глава Коми Владимир Уйба подтвердил, что дом был признан аварийным еще до момента происшествия.

Для пострадавших открыли два пункта временного размещения, там разместят всех, кому некуда пойти.

Причину ЧП специалисты установят после проведения работ. По сообщению представителей МЧС России, на месте произошедшего работает 115 спасателей и 31 единица техники. Также завалы разбирают два погрузчика, два самосвала и грузоподъемный кран.

По факту обрушения части здания прокуратура республики организовала проверку.

Известия; 5-tv.ru

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