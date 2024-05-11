IIHF запретила ЦСКА осуществлять международные трансферы в течение двух лет

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) запретил московскому ЦСКА осуществлять международные трансферы в течение двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что запрет «в связи с нарушением прав хоккейного клуба ЦСКА на трансферы» будет действовать с 11 августа 2024-го по 10 августа 2026 года.

В федерации пояснили, что решение было принято из-за ситуации с голкипером Иваном Федотовым. Его IIHF отстранила на три года от участия во всех соревнованиях федерации, включая Олимпийские игры.

Поводом для санкций со стороны IIHF послужила ситуация 2022 года, когда Федотов после победы в Кубке Гагарина в составе ЦСКА подписал контракт с «Филадельфией», а позднее был задержан в военкомате и отправлен проходить срочную службу.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 8 июля 2023 года зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА, однако его соглашение с «Филадельфией» действовало в сезоне 2023/24.

В IIHF уверены, что в ЦСКА были осведомлены о действующем контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой и намеренно пытались побудить игрока нарушить документ. В сентябре прошлого года федерация приняла решение о дисквалификации Федотова на четыре месяца.

Однако в защиту прав спортсмена выступила Генеральная прокуратура России, которая сочла действия федерации нарушением конституционных прав Федотова на труд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.