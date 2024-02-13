IIHF продлила отстранение хоккейных сборных России и Белоруссии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

В связи с этим сезон-2024/25 пройдет без команд из этих стран.

IIHF продлила отстранение хоккейных сборных России и Белоруссии

Фото: Константинов Максим / ТАСС

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Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«На основании тщательного анализа Совет IIHF пришел к выводу, что возвращение российских и белорусских команд в состав участников соревнований IIHF пока небезопасно», — говорится в сообщении.

Из-за этого, как отмечается, сезон-2024/25 пройдет без российских и белорусских команд.

Ранее 5-tv.ru писал, что НХЛ в феврале 2025 года проведет международный турнир без участия сборной России. Состязания пройдут с 12 по 20 февраля 2025 года.

В них примут участие национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии. На предварительном этапе команды проведут круговой турнир, далее две лучшие сборные сыграют в финале.

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