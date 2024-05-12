Затишье кончилось: как армия России начала активное наступление в зоне СВО

Новая группировка войск показала отличные результаты спустя всего месяц после создания. Постепенно создается та самая буферная зона безопасности, о которой в марте предупреждал президент.

После Великой Отечественной войны фронтовики составили костяк управленческих кадров. Поколение победителей. Они обеспечили восстановление страны после жесточайшей разрухи войны. И уже через 15 лет покорили космос.

Это была плеяда людей ответственных, закаленных, не боящихся принимать сложные решения. На СВО сейчас куется новое поколение лидеров России, которым по плечу те задачи, что стоят перед страной.

Неслучайно, мы видели героев СВО и среди почетных гостей на вступлении президента в должность, а также, естественно, на параде и на площади, и на трибуне. Отдельно президент встретился с командирами особо отличившихся в последние месяцы подразделений, которых пригласили в Кремль на торжественные мероприятия.

Он попросил передать слова благодарности солдатам, что в эти минуты защищают Родину.

«Когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм, вне зависимости от возраста. Это, судя по всему, у нас в крови», — сообщил Владимир Путин.

Упорством и мужеством дается каждое продвижение вперед. Потом и кровью. Российская армия взяла приличный темп наступления.

В феврале, после того, как пал крупный укрепрайон ВСУ вокруг Авдеевки, наши штурмовые части пошли дальше, как разящий раскаленный меч, сквозь наспех скроенную оборону ВСУ.

Бердычи, Очеретино — продвижение на запад составляет более 30 километров. Только за эту неделю, расширяя прорыв в этом районе, были освобождены населенные пункты Соловьево, Новокалиново и Керамик, это все ДНР.

Наступательный порыв севернее подхватили подразделения «Западной» группировки войск, они выбили противника из двух соседних поселков Котляровка и Кисловка, это уже Харьковская область.

И вот, новые данные — созданная месяц назад для прикрытия госграницы группировка войск Север вошла в Харьковскую область в нескольких местах вдоль госграницы. Создается та самая буферная зона безопасности, о которой в марте предупреждал президент.

Отсюда были попытки захода через границу их диверсионных групп, отсюда регулярно обстреливается Белгородчина, регион под ударами и сегодня, несколько раз в день объявляется воздушная тревога.

Чтобы убрать эту угрозу, нужен коридор безопасности, вопрос — какой ширины этот коридор и войдет ли в него Харьков? Что обнадеживает — на этом направлении украинские военнослужащие сдаются десятками.

Активные боевые действий начались и на южнодонецком участке, где с зимы было относительное затишье, после того как было отбито первое и последнее украинское контрнаступление. Репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Восточный фланг Времьевского выступа. Внезапная атака на вражеские рубежи под Старомайорским…

Силы врага на исходе, ВСУ отвечают редкими очередями.

Противник отброшен буквально на сто метров назад. И его хорошо видно. Штурмовики стреляют на поражение.

Враг продолжает отступать, наши бойцы запрашивают поддержку с воздуха. В небе разведывательный беспилотник ZALA — он сопровождает передовые группы и одновременно ищет цели для ударных ланцетов.

ZALA обнаружил скопление вражеской техники на севере Старомайорского. Ее координаты передают оператору боевого дрона.

С дальних рубежей наступление штурмовиков поддерживает реактивная артиллерия. Пока одни работают, другие перезаряжаются: и так по кругу, чтобы истощить врага и расчистить проход наземным группам.

Штурмовики осматриваются и выставляют дозорных, очередной опорник взят — сражаться здесь уже не с кем. Боец с позывным Скрипач — правая рука командира. Его идеальный слух не раз выручал сослуживцев на передовой.

К идеальному слуху — идеальное зрение, оно еще ни разу не подводило зенитчиков, которые сдерживают воздушный натиск врага под Старомаойорским, прикрывая наших штурмовиков от атак с воздуха.

Система быстрого обнаружения увидит высокоскоростные баллистические ракеты, даже если до них более 100 километров.

На счету этой зенитно-ракетной батареи — десятки уничтоженных целей.

Российские войска продолжают вести наступление на участке Урожайное — Старомайорское. За несколько дней продвинулись вперед на полкилометра.

Стратегический успех достигнут во многом благодаря действиям передовых штурмовых групп, которые не знают поражений. И ничего не боятся.