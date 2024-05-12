«Ни камео, ни эпизодик»: Апина расстроилась из-за съемок сериала «Комбинация»

Кто сыграет роль певицы? И почему ее не пригласили принять участие?

Певица Алена Апина встретилась с актрисой, которая будет ее играть в новом сериале о популярной в конце 80-х годов прошлого столетия группе «Комбинация». Звезда поделилась в своем личном блоге, что сожалеет, что не сможет сняться даже в одном эпизоде.

Алена Апина встретилась с Анастасией Уколовой. Instagram* / neapina

«Остается ждать осени и премьеры. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик… Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно. Зато будем любоваться Настенькой Уколовой», — рассказала артистка.

Несмотря на это, Алена не испытывает негативных эмоций по отношению к Анастасии Уколовой. Наоборот, она считает, что актриса на нее похожа.

«О нашей похожести мне говорили еще задолго до съемок. И потому, когда ее утвердили на роль Алены Апиной я даже не удивилась. Мы познакомились. Я ее полюбила», — поделилась певица.

Работа над сериалом «Комбинация» началась в прошлом году. Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев. Съемки начнутся 12 мая в Саратове, откуда родом и сама Апина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алена Апина сделала пластическую операцию по подтяжке лица.

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