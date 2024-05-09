«Отражение не радует»: Апина сделала пластическую операцию

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 26 0

Певица Алена Апина показала фото после подтяжки подбородка

«Отражение не радует»: Апина сделала пластическую операцию

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Певица восхитила поклонников результатами.

Певица Алена Апина сделала пластическую операцию по подтяжке лица. Об этом она рассказала в своем личном блоге и поделилась результатами.

«Наступает время, когда отражение в зеркале, мягко говоря, не радует. И тогда опускаются руки, накрывают мысли о возрасте», — призналась 59-летняя певица.

Она рассказала, что самым легким способом предотвратить изменения во внешности являются услуги пластических хирургов. Апина призналась, что больше всего ее не устраивали подбородок и шея.

Ничто не помогало ей справиться с возрастными изменениями. Поклонники позитивно отреагировали на преобразования во внешности певицы — их, кстати, можно увидеть в материале Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие пластические операции могла решиться Алена Апина.

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