Александра Никитина назначили врио главы Хабаровского края

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Михаил Дегтярев: Александр Никитин назначен врио губернатора Хабаровского края

Александра Никитина назначили врио главы Хабаровского края

Фото: khabkrai.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Все службы региона работают штатно.

Первый вице-губернатор Александр Никитин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до следующих распоряжений. Об этом сообщил бывший глава региона Михаил Дегтярев своем Telegram-канале.

«По моему распоряжению врио губернатора согласно Уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений», — говорится в сообщении.

Дегтярев отметил, что органы власти и все службы региона работают штатно.

По его словам, в воскресенье в 13:30 по московскому времени он выступит в комитете правительства Хабаровского края при правительстве РФ в Москве. И встретится с депутатами уже в качестве кандидата на пост федерального министра спорта.

Прежде премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на данный пост.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Армия Украины окончательно рухнет в случае отказа от сдачи Харьковской олбласти
14:35
«Варварство украинского руководства»: что известно о теракте в Белгороде
14:25
Ужесточают контроль: появился новый способ обнаружения теневых майнеров
14:09
«Ищу невесту 60+»: Прохор Шаляпин снова стал холостяком
14:07
Три спасателя получили травмы при повторном обрушении подъезда жилого дома в Белгороде
13:53
В Мозамбике скоропостижно умер посол России Александр Суриков

Сейчас читают

Момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео
Российское тактическое ядерное оружие: что это, какое существует и сколько его у нас
Затишье кончилось: как армия России начала активное наступление в зоне СВО
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео