В России пересмотрят структуру приема в вузы

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Чернышенко: в России пересмотрят структуру приема в вузы

В России пересмотрят структуру приема в вузы

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Это коснется направлений, требующихся для реализации нацпроектов.

Власти России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам. Такое заявление сделал кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко в ходе заседания комитета по науке в Госдуме.

«Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что это касается в том числе и направлений по обеспечению технологического лидерства. Кандидат на пост вице-премьера также затронул тему обучения иностранных студентов в России. По его словам, их число растет, что указывает на престижность образования РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. В настоящее время в России растет спрос на рабочие профессии, указал он.

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