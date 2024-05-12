В России пересмотрят структуру приема в вузы

Это коснется направлений, требующихся для реализации нацпроектов.

Власти России пересмотрят структуру приема в вузы по контрольным цифрам. Такое заявление сделал кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко в ходе заседания комитета по науке в Госдуме.

«Мы будем пересматривать структуру приема, наращивая объем контрольных цифр по таким специальностям и таким направлениям, которые требуются для реализации национальных проектов», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что это касается в том числе и направлений по обеспечению технологического лидерства. Кандидат на пост вице-премьера также затронул тему обучения иностранных студентов в России. По его словам, их число растет, что указывает на престижность образования РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. В настоящее время в России растет спрос на рабочие профессии, указал он.