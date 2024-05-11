Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 46 0

В настоящее время в России растет спрос на рабочие профессии, указал он.

Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Число бюджетных мест при приеме в вузы следует пересмотреть. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Нужны, конечно, и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — сказал председатель правительства.

В настоящее время в России растет спрос на рабочие профессии, указал Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Указ, как следует из текста документа, вступает в силу со дня его подписания. Кандидатуру политика прежде поддержали четыре из пяти думских фракций.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
В Курской области средства РЭБ перехватили два украинских БПЛА
4:56
Артиллеристы армии России уничтожили гаубицу М777 в зоне спецоперации
4:27
Суд заключил под стражу влетевшего в Троицкий мост в Петербурге лихача
3:58
Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах
3:29
Стали известны главные признаки взлома смартфона
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Камера внутри салона сняла последние секунды поездки упавшего в Мойку автобуса
Время заявить о себе: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 мая
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео